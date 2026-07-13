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Мегаватты резко снизились: Южный Берег Крыма обесточен

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Алушта и прилегающие села остались без света из-за резко уменьшения подачи энергетических мощностей на муниципалитет. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.

Источник: РИА "Новости"

Ситуация в Алуште.

«Сегодня после обеда резко уменьшилась подача электроэнергии на территорию всего муниципалитета. Мегаватты у нас резко снизились. Поэтому вынуждены начинать веерные отключения нашего региона», — проинформировала Огнева в своем канале в МАКС.

По ее словам, на данный момент под отключения попали все населенные пункты от поселка Утес до Партенита. Без света села Малореченское и Приветное. Сама Алушта также практически обесточена.

«К сожалению, вынуждены город отключить одновременно практически весь», — констатировала мэр.

Исключение составляют район улицы Партизанской, где расположена больница, Октябрьской, где расположены водоподкачивающие насосы. Также обеспечивается работа троллейбуса № 2.

Отключение произведено ориентировочно на три часа, но ситуация может меняться, предупредила глава администрации курорта. Также она призвала алуштинцев проявить выдержку.

Что со светом в Ялте.

Как сообщили в пресс-службе ялтинской мэрии, на сегодняшний день лимит для Ялты составляет 26 МВт, ориентировочный график — 3/3.

Ситуация может меняться в любую минуту как в лучшую, так и в худшую сторону, предупреждают в администрации города. К этому времени Единой дежурной диспетчерской службой отработано свыше пяти тысяч заявок. Основная часть обращений по-прежнему касается электроснабжения.

«Центры содействия» в Ялте, Алупке и поселках полностью готовы и укомплектованы. При длительном отсутствии электричества они откроются в любой момент и будут работать в рабочее время — с 09:00 до 18:00", — проинформировали в пресс-службе.

В понедельник днем энергоснабжение также ограничено в Белогорске и нескольких сельских поселениях Белогорского района Крыма. Ограничения энергоподачи также сохраняются в Севастополе.

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