Мегаватты резко снизились: Южный Берег Крыма обесточен

Ситуация в Алуште.
«Сегодня после обеда резко уменьшилась подача электроэнергии на территорию всего муниципалитета. Мегаватты у нас резко снизились. Поэтому вынуждены начинать веерные отключения нашего региона», — проинформировала Огнева в своем канале в МАКС.
По ее словам, на данный момент под отключения попали все населенные пункты от поселка Утес до Партенита. Без света села Малореченское и Приветное. Сама Алушта также практически обесточена.
«К сожалению, вынуждены город отключить одновременно практически весь», — констатировала мэр.
Исключение составляют район улицы Партизанской, где расположена больница, Октябрьской, где расположены водоподкачивающие насосы. Также обеспечивается работа троллейбуса № 2.
Отключение произведено ориентировочно на три часа, но ситуация может меняться, предупредила глава администрации курорта. Также она призвала алуштинцев проявить выдержку.
Что со светом в Ялте.
Как сообщили в пресс-службе ялтинской мэрии, на сегодняшний день лимит для Ялты составляет 26 МВт, ориентировочный график — 3/3.
Ситуация может меняться в любую минуту как в лучшую, так и в худшую сторону, предупреждают в администрации города. К этому времени Единой дежурной диспетчерской службой отработано свыше пяти тысяч заявок. Основная часть обращений по-прежнему касается электроснабжения.
«Центры содействия» в Ялте, Алупке и поселках полностью готовы и укомплектованы. При длительном отсутствии электричества они откроются в любой момент и будут работать в рабочее время — с 09:00 до 18:00", — проинформировали в пресс-службе.
В понедельник днем энергоснабжение также ограничено в Белогорске и нескольких сельских поселениях Белогорского района Крыма. Ограничения энергоподачи также сохраняются в Севастополе.