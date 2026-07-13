«Оборонлогистика»: паром «Амбал» возобновил рейсы в Калининградскую область

Во время ремонта судно прошло очередное освидетельствование под контролем инспекторов Российского морского регистра судоходства. На судоремонтном заводе специалисты проверили состояние основных узлов и механизмов, отремонтировали силовую установку, главные двигатели, винторулевой комплекс, балластную систему и оборудование для погрузки и выгрузки железнодорожных вагонов. Также был обновлен корпус парома.