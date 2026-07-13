Ко Дню металлурга 21 житель Южного Урала получит награды по указу президента

Президент России подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Ордена и медали получат 224 россиянина, из них 21 человек из Челябинской области.
Жителям Челябинской области присвоены 1 орден, 15 медалей орденов I и II степени и 5 почетных званий. Из них большую часть — 19 человек — составляют работники Магнитогорского металлургического комбината.
Ордена «За доблестный труд» удостоен ведущий инженер группы по сталеплавильному производству научно-технического центра ММК Юрий Ивин. А единственным обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени стал старший нагревальщик металла Владимир Плешивцев.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили 14 сотрудников комбината, среди них: Сергей Баданов, Александр Власов, Альберт Габитов, Сергей Горшков, Владимир Железнов, Наталья Комлева, Ольга Пищальникова, Евгений Плотников, Александр Поляк, Алексей Решетников, Александр Филиппов, Константин Чалый, Геннадий Яковенко, Валерий Роболовлев.
Почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоили Виктору Мигачеву, оператору поста управления стана горячей прокатки, и Юрию Поленову, оператору поста управления агрегатами непрерывного травления, обезжиривания, лужения, оцинкования, лакирования и отжига.
Почетного звания «Заслуженный работник транспорта РФ» удостоены 2 жителя Челябинской области. Это машинист-инструктор локомотивных бригад ММК Виталий Филиппов и приемщица поездов железнодорожной станции «Карталы I» Татьяна Тарасова.
Еще одним награжденным работником РЖД стала Ирина Пономарева, электромеханик ремонтно-ревизионного участка Бердяушской дистанции электроснабжения Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению «Трансэнерго». Ей присвоили почетное звание «Заслуженный энергетик РФ».
Среди награжденных орденами и медалями также есть жители Башкортостана, сообщает Башинформ.