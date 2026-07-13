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СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом и трамваем в Перми

В результате аварии пострадали две пассажирки.

Следователи СК по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса и трамвая, где пострадали две пассажирки, сообщили в ведомстве.

Авария произошла утром 13 июля на бульваре Гагарина в районе дома № 44. Водитель автобуса при повороте направо в сторону улицы Революции не разминулся с трамваем, в результате чего пострадали две женщины 1975 и 1984 годов рождения. Госпитализация им не потребовалась.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поводом послужила информация, появившаяся в СМИ.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям ответственных за безопасность пассажирских перевозок. Расследование продолжается.