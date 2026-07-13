В Госдуме заявили, что не ведут работу по повышению возраста молодежи

«В первую очередь делать нужно все, чтобы люди могли дольше быть молодыми, здоровыми. Развивать медицину, пропагандировать здоровый образ жизни. Наша задача к 2030 году достичь ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет. Это приоритет, чтобы человек мог проживать как можно дольше полноценную жизнь», — заключил он.