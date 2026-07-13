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В Госдуме заявили, что не ведут работу по повышению возраста молодежи

Леонов: ГД не ведет законодательную работу по повышению возраста молодежи в РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Госдуме сейчас не ведется никакой законодательной работы по повышению возраста молодежи в России до 40 лет, заявил РИА Новости глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости заявил, что возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности.

«В Государственной думе сейчас не ведется никакой законодательной работы, касающейся повышения возраста молодежи до 40 лет», — сказал Леонов.

Парламентарий подчеркнул, что данное предложение заслуживает внимания, однако, по его мнению, нельзя продлевать молодость «только на бумаге».

«В первую очередь делать нужно все, чтобы люди могли дольше быть молодыми, здоровыми. Развивать медицину, пропагандировать здоровый образ жизни. Наша задача к 2030 году достичь ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет. Это приоритет, чтобы человек мог проживать как можно дольше полноценную жизнь», — заключил он.

Сейчас в России молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

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