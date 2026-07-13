В Воронежской области министр ЖКХ перейдет на пост зампреда облправительства

На прошлой неделе Евгений Бажанов провел пресс-конференцию, в ходе которой прокомментировал слухи о возможном переходе на пост мэра Воронежа или заместителя председателя облправительства. Он сказал, что государственная и муниципальная служба — это «прежде всего работа в интересах жителей», а не вопрос статуса или занимаемой должности. «И на одной позиции, и на другой есть задачи, которые направлены на это. Поэтому для меня выбор заключается в другом: человек готов служить или не готов», — резюмировал господин Бажанов.