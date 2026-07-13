Роспотребнадзор за полгода забраковал 307 кг мяса в Нижегородской области

Почти 307,5 кг мясной продукции выведено из оборота в Нижегородской области из-за нарушений в первом полугодии 2026 года. Всего с реализации сняли 36 партий, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
За полгода специалисты исследовали более 1 тыс. проб мясной продукции. В 2,4% случаев выявили не соответствия нормативам по микробиологическим показателям, в 2% случаев — по физико-химическим показателям.
ГМО, радиоактивные вещества и антибиотики в исследованных образцах мяса и мясных изделий не нашли.
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