В ростовской аптеке нашли новые рецепты от упраздненной в 2011 году больницы

Во время проверки нашли рецепты, выписанные медицинской организацией, реорганизованной еще в 2011 году. Выяснилось, что часть рецептов была оформлена от имени нескольких МБУЗ, переименованных три года назад. Кроме того, ряд рецептов не соответствовал утвержденной форме: в документах вместо графы «Дата рождения» фигурировала графа «Возраст». Отмечается, что аналогичное нарушение уже фиксировалось в сентябре прошлого года, однако аптека его не устранила.