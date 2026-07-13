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В ростовской аптеке нашли новые рецепты от упраздненной в 2011 году больницы

В Ростове-на-Дону проверили аптеку на проспекте Соколова, продававшую препараты, популярные среди наркозависимых граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росздравнадзора.

Источник: Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону проверили аптеку на проспекте Соколова, продававшую препараты, популярные среди наркозависимых граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росздравнадзора.

Во время проверки нашли рецепты, выписанные медицинской организацией, реорганизованной еще в 2011 году. Выяснилось, что часть рецептов была оформлена от имени нескольких МБУЗ, переименованных три года назад. Кроме того, ряд рецептов не соответствовал утвержденной форме: в документах вместо графы «Дата рождения» фигурировала графа «Возраст». Отмечается, что аналогичное нарушение уже фиксировалось в сентябре прошлого года, однако аптека его не устранила.

Арбитражный суд Ростовской области привлек организацию «Аптека-Сокол» к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией). Сумма штрафа составила 4 тыс. руб.