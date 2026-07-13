Волгоградка пыталась спасти бегством от приставов

Жительница Волгоградской области может остаться без имущества из-за непогашенных долгов по налогам и кредитам. Женщина проживала в одном из сел Дубовского района, но скрывалась от приставов, имея долг в размере 800 тысяч рублей. По месту регистрации она не проживала, средств на счетах не хранила.