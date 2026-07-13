Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградка пыталась спасти бегством от приставов

Жительница Волгоградской области может остаться без имущества из-за непогашенных долгов.

Жительница Волгоградской области может остаться без имущества из-за непогашенных долгов по налогам и кредитам. Женщина проживала в одном из сел Дубовского района, но скрывалась от приставов, имея долг в размере 800 тысяч рублей. По месту регистрации она не проживала, средств на счетах не хранила.

Женщину объявили в розыск, однако вскоре ее новое место жительства удалось установить. Должница обосновалась в поселке Ерзовка Городищенского района. Когда к ней наведались приставы, она попыталась убежать, но скрыться от приставов ей не удалось.

Хотя, как выяснилось, женщина и погасила часть долга по кредитам, к ней будут применены меры принудительного воздействия, пояснили в УФСПП.

Фото УФСПП по Волгоградской области.