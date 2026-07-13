Депутатам Воронежской облдумы запретили покидать регион без согласования

Воронежская областная дума завершила весеннюю сессию. По регламенту с 15 июля по 1 сентября объявляются каникулы, но «они носят условный характер», сообщил председатель облдумы Юрий Матузов на пресс-конференции в Доме журналистов 13 июля. По его словам, в региональном парламенте есть договоренность, что любой выезд за пределы области должен быть согласован со спикером облдумы.
Господин Матузов также отметил, что депутаты, работающие на постоянной основе, «обязаны делать это каждый день». Депутаты на непостоянной основе продолжат работу в округах. Но все должны согласовывать выезды из региона.
«В любой момент, когда в этом будет необходимость, мы будем готовы собраться для того, чтобы провести внеочередное заседание думы», — пояснил Юрий Матузов.
Также господин Матузов заявил, что успешно выработано взаимодействие при нынешней системе организации облдумы с тремя заместителями председателя, каждый из которых курирует по 4−5 комитетов.
«В этой части у нас это заработало. Не сразу, но на сегодняшний день могу сказать, что в командировку можно уехать спокойно, понимая, что система сработает, а заместители на месте», — подчеркнул спикер Воронежской областной думы.