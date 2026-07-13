Жителей Красноярского края приглашают на конкурс «Нейроигры»

Жителей Красноярского края от 14 до 35 лет приглашают принять участие в новом федеральном проекте «Нейроигры». Регистрация открыта до 17 августа.
Участниками могут стать молодые разработчики, дизайнеры и специалисты по созданию цифрового контента, которые уже имеют опыт разработки игровых прототипов и умеют работать с нейросетями. Заявки принимают от команд численностью от 3 до 5 человек. По условиям конкурса, участникам нужно будет за один день создать рабочий прототип игры с использованием технологий искусственного интеллекта. Очное соревнование пройдет 27 августа в кластере видеоигр Сколково.
На очном этапе команды получат кейсовое задание, его содержание станет известно только перед началом работы. После этого у участников будет 8 часов, чтобы разработать игровой продукт и показать его ключевые механики. Организаторы отмечают, что конкурс должен помочь участникам получить практический опыт в геймдеве, командной работе, быстром прототипировании и применении ИИ. Победителей «Нейроигр» ждут денежные призы и подарки от проекта.
Проект запустила президентская платформа «Россия страна возможностей». Он направлен на развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли и креативных индустрий. «Нейроигры» являются частью проекта «Цифровой Прорыв» и реализуются в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».