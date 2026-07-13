Жителей Красноярского края приглашают на конкурс «Нейроигры»

Участниками могут стать молодые разработчики, дизайнеры и специалисты по созданию цифрового контента, которые уже имеют опыт разработки игровых прототипов и умеют работать с нейросетями. Заявки принимают от команд численностью от 3 до 5 человек. По условиям конкурса, участникам нужно будет за один день создать рабочий прототип игры с использованием технологий искусственного интеллекта. Очное соревнование пройдет 27 августа в кластере видеоигр Сколково.