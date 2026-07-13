Правительство Нижегородской области утвердило новую нумерацию автобусов

Согласно новому регламенту, городские маршруты будут получать номера от 1 до 199, что позволит однозначно отличать внутригородские линии. Пригородные маршруты теперь пронумеруют в диапазоне от 200 до 449, а междугородние — начиная с 500 и выше, что облегчит пассажирам и диспетчерам их идентификацию при планировании поездок.