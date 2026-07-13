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Правительство Нижегородской области утвердило новую нумерацию автобусов

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Источник: Время

Правительство Нижегородской области утвердило новый порядок нумерации муниципальных автобусных маршрутов; соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно новому регламенту, городские маршруты будут получать номера от 1 до 199, что позволит однозначно отличать внутригородские линии. Пригородные маршруты теперь пронумеруют в диапазоне от 200 до 449, а междугородние — начиная с 500 и выше, что облегчит пассажирам и диспетчерам их идентификацию при планировании поездок.

Отдельное внимание уделено ночным рейсам: маршруты, работающие исключительно в ночное время, получат номера от 450 до 499 с обязательной буквой «Н» перед цифрами (например, Н450), что должно повысить удобство ориентирования в вечернее и ночное время.

Для линий, на которых используются только электробусы, в начале номера будет ставиться буква «Э», однако ночные маршруты сохраняют приоритет префикса «Н».

Ожидается поэтапное внедрение новой системы: действующим маршрутам присвоят соответствующие номера, обновят электронные расписания, печатные схемы и таблички на остановках, а профильные ведомства и перевозчики проинформируют пассажиров о сроках и порядке перехода.

Ранее сообщалось, что автобусный маршрут № 84 Новое Доскино — метро Автозаводская проверили из-за сбоев.