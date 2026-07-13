Двоих нижегородцев осудят за хищение миллионов при ремонте вагонов

Схема строилась на подлоге: в документах намеренно занижали характеристики обода, чтобы признать пары браком и получить разрешение на ремонт, хотя на деле они были исправны. Затем колёсные пары продавали по заниженной цене, а дальше их перепродавали уже по рыночной стоимости.