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Двоих нижегородцев осудят за хищение миллионов при ремонте вагонов

Деньги фигуранты поделили и потратили на личные нужды.

Двое руководителей нижегородских компаний пойдут под суд за хищение 426 колёсных пар с вагонов — ущерб превысил 30 млн рублей. По данным управления на транспорте МВД по ПФО, с января 2023 по сентябрь 2024 года злоумышленники, пользуясь служебным положением, вывозили детали с вагоноремонтного предприятия.

Схема строилась на подлоге: в документах намеренно занижали характеристики обода, чтобы признать пары браком и получить разрешение на ремонт, хотя на деле они были исправны. Затем колёсные пары продавали по заниженной цене, а дальше их перепродавали уже по рыночной стоимости.

Похищенные детали нашли под вагонами‑цистернами у новых владельцев. Деньги фигуранты поделили и потратили на личные нужды. Уголовное дело направлено в суд — обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее гражданину США вынесли приговор в Нижнем Новгороде за мошенничество.

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