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Обвиняемых в мошенничестве с железнодорожными колесами осудят в Нижнем Новгороде

Кстовский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении нижегородца и жителя Подмосковья, обвиняемых в особо крупном мошенничестве с перепродажей железнодорожных колес. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Источник: Коммерсантъ

Кстовский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении нижегородца и жителя Подмосковья, обвиняемых в особо крупном мошенничестве с перепродажей железнодорожных колес. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По фабуле дела в 2023—2024 годах один из фигурантов — замдиректора предприятия — по поддельным документам о непригодности колесных пар поездов к ремонту продавал их по заниженной стоимости другой компании. А ее генеральный директор перепродавал их по рыночной цене, отмечается в сообщении.

Всего обвиняемые перепродали 420 колесных пар и поделили выручку. Ущерб от их действий превысил 30 млн руб. Для возмещения ущерба арестовано имущество фигурантов.