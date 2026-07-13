Обвиняемых в мошенничестве с железнодорожными колесами осудят в Нижнем Новгороде

По фабуле дела в 2023—2024 годах один из фигурантов — замдиректора предприятия — по поддельным документам о непригодности колесных пар поездов к ремонту продавал их по заниженной стоимости другой компании. А ее генеральный директор перепродавал их по рыночной цене, отмечается в сообщении.