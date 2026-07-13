«Будет много рока»: Александр Пушной и группа «ОТП Студио» выступят в Светлогорске

Вместе с «ОТП Студио» артист покажет всё многообразие своих музыкальных превращений: зрители услышат рок-хиты, неожиданные каверы на знакомые композиции в тяжёлых аранжировках и авторские песни, в которых встречаются ирония, драйв и настоящее музыкальное хулиганство. «Ясный мой свет» превратится в хард-рок-боевик, а «Ночь» зазвучит в духе AC/DC.