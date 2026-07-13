Масштабные раскопки в Астане до 30 сентября 2026 года: обращение акимата

В пресс-службе столичного акимата сегодня, 13 июля, опубликовали некоторые пояснения и детали.
«С 17 июля по 30 сентября 2026 года движение автотранспортных средств на вышеуказанном участке будет закрыто».Пресс-служба акимата Астаны.
Также акимат разместил официальное обращение. Выглядит оно так:
«Водителей и пешеходов просят заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения».
Не так давно мы рассказывали, что на участке от Медеу до горнолыжного курорта Шымбулак в Алматы продолжаются работы по строительству инженерных сетей. О планах по завершении работ можно узнать тут.