«Лукойл» увеличил поставки топлива на АЗС Прикамья

По оценке ПАО «Лукойл», отпуск топлива на АЗС компании вырос на треть по сравнению с прошлой неделей. На некоторых АЗС сохраняется повышенная нагрузка, что приводит к локальным временным перебоям по отдельным видам топлива и требует дополнительного времени на подвоз нефтепродуктов. Представители нефтяной компании сообщили, что для обеспечения стабильной работы станций компании продолжают корректировать маршруты и графики доставки топлива на АЗС.