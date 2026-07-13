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«Лукойл» увеличил поставки топлива на АЗС Прикамья

Работа с поставщиками, дополнительные поставки и перестройка логистики позволили увеличить запасы топлива на АЗС Пермского края. Такие данные были озвучены сегодня на заседании регионального оперативного штаба.

Работа с поставщиками, дополнительные поставки и перестройка логистики позволили увеличить запасы топлива на АЗС Пермского края. Такие данные были озвучены сегодня на заседании регионального оперативного штаба.

По оценке ПАО «Лукойл», отпуск топлива на АЗС компании вырос на треть по сравнению с прошлой неделей. На некоторых АЗС сохраняется повышенная нагрузка, что приводит к локальным временным перебоям по отдельным видам топлива и требует дополнительного времени на подвоз нефтепродуктов. Представители нефтяной компании сообщили, что для обеспечения стабильной работы станций компании продолжают корректировать маршруты и графики доставки топлива на АЗС.

Оперативный штаб рекомендовал муниципалитетам взвешенно подходить к расходованию топлива, при необходимости пересматривая графики выполнения отдельных работ. Также в территориях предложено использовать по возможности дизельное топливо.

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