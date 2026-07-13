Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канавинский мост планируют отремонтировать в Нижнем Новгороде

Ремонт Канавинского моста планируют провести в Нижнем Новгороде.

Источник: Живем в Нижнем

Ремонт Канавинского моста планируют провести в Нижнем Новгороде. Об этом порталу «Живем в Нижнем» рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

На данный момент власти планируют рассмотреть несколько вариантов реконструкции переправы. Их подготовят в рамках предпроектных работ. В мэрии напомнили, что Канавинский мост, возведенный в 1933 году, последний раз реконструировали в 1971-ом.

Пока что неизвестно, когда именно пройдет ремонт. Сроки, объемы работ и финансирования будут определяться по результатам предпроектных работ.

Напомним, ремонт нового Борского моста и подходов к нему завершен за три недели. На восстановление переправы потратили 179 млн рублей.