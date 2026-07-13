Канавинский мост планируют отремонтировать в Нижнем Новгороде

Ремонт Канавинского моста планируют провести в Нижнем Новгороде. Об этом порталу «Живем в Нижнем» рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.
На данный момент власти планируют рассмотреть несколько вариантов реконструкции переправы. Их подготовят в рамках предпроектных работ. В мэрии напомнили, что Канавинский мост, возведенный в 1933 году, последний раз реконструировали в 1971-ом.
Пока что неизвестно, когда именно пройдет ремонт. Сроки, объемы работ и финансирования будут определяться по результатам предпроектных работ.
Напомним, ремонт нового Борского моста и подходов к нему завершен за три недели. На восстановление переправы потратили 179 млн рублей.