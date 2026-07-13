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Редчайшие леопард и примат поселились в нижегородском зоопарке

Фотографиями поделились сотрудники «Лимпопо».

Источник: Живем в Нижнем

Котенок дальневосточного леопарда и редкий белолицый примат теперь живут в нижегородском зоопарке. Снимками новых обитателей поделились сотрудники «Лимпопо».

Дальневосточный леопард — самый редкий подвид леопарда и самая редкая большая кошка на Земле. Внесен в Красную книгу РФ как редчайший, находящийся на грани вымирания подвид. Обычно окрас этих зверей золотисто-рыжий с черными пятнами. Но котенок, который поселился в зоопарке, обладает редкой полностью черной шубой.

«Ему нет еще и года, однако он уже начинает проявлять свой характер и даже пробует угрожающе шипеть», — рассказали работники зоопарка.

Белолицый саки получил название из-за темного окраса и белой «маски» на мордочке. Обитают эти обезьяны в Южной Америке. Саки удивительны тем, что, в отличие от других приматов, которые передвигаются горизонтально, совершают головокружительные вертикальные прыжки на высоту до 10 метров. Эта способность необходима для выживания в высоких амазонских джунглях. Но, к сожалению, численность белолицых саки падает из-за охоты и вырубки лесов. В зоопарках белолицые саки — редкие жильцы.

Фото: Зоопарк «Лимпопо».

Кроме того, в «Лимпопо» случился бэби-бум — на свет появились пять детенышей европейских ланей! Из них две самочки и три самца, причем один из мальчик родился с редкой темной окраской.

Фото: Зоопарк «Лимпопо».