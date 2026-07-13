Редчайшие леопард и примат поселились в нижегородском зоопарке

Белолицый саки получил название из-за темного окраса и белой «маски» на мордочке. Обитают эти обезьяны в Южной Америке. Саки удивительны тем, что, в отличие от других приматов, которые передвигаются горизонтально, совершают головокружительные вертикальные прыжки на высоту до 10 метров. Эта способность необходима для выживания в высоких амазонских джунглях. Но, к сожалению, численность белолицых саки падает из-за охоты и вырубки лесов. В зоопарках белолицые саки — редкие жильцы.