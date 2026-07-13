Второй поток экстремальной жары накроет регионы России

«Именно европейская территория России, вероятно, сильнее всего ощутит последствия этой второй мощной волны жары на континенте», — расказал Фаццини РИА. По его словам, над европейской частью России сойдутся два теплых атмосферных процесса: волна жары и антициклон из Западной Европы и Северной Африки, а также чрезвычайно теплый поток со стороны Персидской пустыни и Иранского нагорья.