Второй поток экстремальной жары накроет регионы России

Часть регионов России, в том числе и Волгоградская область, могут пострадать от новой волны экстремальной жары, наступающей на Европу.
Об этом заявил преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино Массимилиано Фаццини. По словам ученого, после мощного зноя в конце июня в Западной Европе сейчас формируется вторая волна — немного слабее предыдущей, но статистически исключительная.
Траектория движения горячего воздуха изменилась: вместо маршрута от Алжира к западной Скандинавии поток теперь направляется из Магриба в северо-восточную Европу.
«Именно европейская территория России, вероятно, сильнее всего ощутит последствия этой второй мощной волны жары на континенте», — расказал Фаццини РИА. По его словам, над европейской частью России сойдутся два теплых атмосферных процесса: волна жары и антициклон из Западной Европы и Северной Африки, а также чрезвычайно теплый поток со стороны Персидской пустыни и Иранского нагорья.
В середине июня в Европе уже фиксировали температуру до 40 градусов и выше, красный уровень опасности объявляли во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. Очредная волна мегатепла направляется вглубь и в ее охвате -российские территории. Судя по прогнозам, она распространится над Казахстаном, захватив окраины Волгоградской области.
Ранее сообщалось об ощутимом магнитном шторме.