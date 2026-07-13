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Второй поток экстремальной жары накроет регионы России

Окраины Волгоградской области вновь подвергнутся испепеляющему зною.

Часть регионов России, в том числе и Волгоградская область, могут пострадать от новой волны экстремальной жары, наступающей на Европу.

Об этом заявил преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино Массимилиано Фаццини. По словам ученого, после мощного зноя в конце июня в Западной Европе сейчас формируется вторая волна — немного слабее предыдущей, но статистически исключительная.

Траектория движения горячего воздуха изменилась: вместо маршрута от Алжира к западной Скандинавии поток теперь направляется из Магриба в северо-восточную Европу.

«Именно европейская территория России, вероятно, сильнее всего ощутит последствия этой второй мощной волны жары на континенте», — расказал Фаццини РИА. По его словам, над европейской частью России сойдутся два теплых атмосферных процесса: волна жары и антициклон из Западной Европы и Северной Африки, а также чрезвычайно теплый поток со стороны Персидской пустыни и Иранского нагорья.

В середине июня в Европе уже фиксировали температуру до 40 градусов и выше, красный уровень опасности объявляли во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. Очредная волна мегатепла направляется вглубь и в ее охвате -российские территории. Судя по прогнозам, она распространится над Казахстаном, захватив окраины Волгоградской области.

Ранее сообщалось об ощутимом магнитном шторме.

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