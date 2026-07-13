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Девушка разлеглась на мосту в Семее и получила протокол

В Семее полицейские привлекли к административной ответственности девушку, устроившую ночную фотосессию прямо на проезжей части автомобильного моста, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Источник: t.me/dp_abai

Как отмечается в официальном Telegram-канале ведомства, видео появилось в социальных сетях и вызвало обеспокоенность пользователей. На кадрах видно, как девушка лежит на проезжей части и позирует перед камерой в темное время суток, несмотря на движение транспорта. Сотрудники полиции установили личность участницы видео. Ею оказалась 35-летняя жительница Актюбинской области.

В отношении молодой женщины составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения.