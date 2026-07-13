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67 нарушений нашли в автобусах и электробусах Нижнего Новгорода в ходе проверки

Центр развития транспортных систем нашел 67 нарушений в нижегородских автобусах и электробусах.

Источник: Живем в Нижнем

Центр развития транспортных систем нашел 67 нарушений в нижегородских автобусах и электробусах. Об этом рассказали в пресс-службе ЦРТС.

Специалисты проверили работу маршрутов № 47, № 34 и Э-17. Всего было осмотрено 12 единиц транспорта. Среди нарушений — повреждение элементов салона и стекол, несогласованная реклама, отсутствие оснащения.

Материалы направили перевозчикам, которым предстоит устранить недочеты. Нарушителей ждут штрафы за невыполнение условий госконтрактов.

Напомним, движение трамваев № 27 возобновили в Нижнем Новгороде 6 июля. Транспорт курсирует от Московского вокзала до Лапшихи.