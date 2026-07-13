Московская фирма «ЕКС» построит участок трассы под Волгоградом за 13 млрд рублей

В Волгоградской области подписан контракт на строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через Волгу. Участок трассы протяжённостью 9,7 км в границах уже обустроенной дороги и ериков Верблюд и Судомойка возведёт АО «ГК “ЕКС” из Москвы. На проведённом властями конкурсе организация стала единственным претендентом на лот стоимостью 13 млрд рублей.