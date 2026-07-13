В Красноярске пройдет любительский турнир по баскетболу 3×3

18 июля в Татышев-парке пройдет Открытый турнир 3и3 по баскетболу. Участников приглашают подать заявки до 16 июля включительно.
Формат 3и3 предполагает, что в команде играют три человека. Матч проходит на половине площадки под одним кольцом. Игра длится 10 минут или до 21 очка одной из команд. Если счет равный, победителя определят в овертайме до первого набранного очка.
«Приглашаем всех желающих на наш турнир. Здесь можно будет ощутить настоящий соревновательный дух, пообщаться с единомышленниками и расширить круг знакомств в спортивном сообществе», — сказала начальник отдела по коммерческой деятельности и организации мероприятий МАУ «Татышев-парк» Юлия Шаронова.
Турнир организуют МАУ «Татышев-парк» и баскетбольный клуб «33». Принять участие могут игроки от 11 лет. Для несовершеннолетних нужно письменное разрешение от родителей. Чтобы принять участие, нужно подать предварительную заявку в официальной группе Татышев-парка во «ВКонтакте».