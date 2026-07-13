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Андрей Кропоткин поздравил рыбаков с профессиональным праздником

Председатель Заксобрания пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Источник: Клопс.ru

Председатель Законодательного собрания Андрей Кропоткин поздравил работников и ветеранов рыбной отрасли региона с Днём рыбака. Об этом парламентарий рассказал «Клопс».

«Рыболовецкое дело — это призвание, требующее настоящего мужества и стойкости характера, — заметил Кропоткин. — Тяжёлый труд в море всегда был уделом сильных и целеустремлённых людей. Именно такие специалисты сегодня трудятся в рыболовецких хозяйствах города и региона».

Парламентарий поблагодарил рыбаков за профессионализм и верность выбранному пути. «Желаю вам и вашим близким удачи, крепкого здоровья, любви и благополучия, а также успешной и плодотворной работы — и в море, и на берегу», — обратился Кропоткин к труженикам отрасли.

С профессиональным праздников рыбаков поздравил и губернатор Алексей Беспрозванных.