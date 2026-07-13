Андрей Кропоткин поздравил рыбаков с профессиональным праздником

Парламентарий поблагодарил рыбаков за профессионализм и верность выбранному пути. «Желаю вам и вашим близким удачи, крепкого здоровья, любви и благополучия, а также успешной и плодотворной работы — и в море, и на берегу», — обратился Кропоткин к труженикам отрасли.