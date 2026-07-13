Опубликована актуальная информация о работе АЗС в Нижегородской области

Автомобили организаций, заправляющихся по транспортным талонам, обслуживаются независимо от даты. Как правило, у таксопарков, транспортных компаний и организаций с собственным автопарком существуют договоры с сетевыми поставщиками топлива. Под обслуживание топливных карт служб жизнеобеспечения на АЗС предусмотрен лимит топлива, который не поступает в свободную продажу и не влияет на количество обслуживаемых частных автомобилей. Таким образом, возможны ситуации, когда на закрытой АЗС заправляется коммунальная техника, машины дорожных служб, транспортных компаний, служб быстрого реагирования и другие автомобили по топливной карте.