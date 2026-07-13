Опубликована актуальная информация о работе АЗС в Нижегородской области

ИА «Время Н» публикует ответы на актуальные вопросы, связанные с обслуживанием на АЗС Нижегородской области.
Волонтеры.
1. Какие задачи и полномочия будут закреплены за волонтерами на АЗС? Что входит в их функционал?
С 9 июля волонтеры начали работать на 60 основных АЗС Нижнего Новгорода и на нескольких АЗС в Дзержинске. Они информируют водителей, находящихся в очереди, о новом порядке отпуска топлива и при необходимости помогают работникам АЗС регулировать потоки машин. Также они будут помогать наполнять интерактивную карту — отмечать наличие топлива и очередей.
2. Будут ли волонтеры только разъяснять порядок обслуживания по государственным номерам или также участвовать в перенаправлении автомобилей?
Волонтеры уже участвуют в перераспределении потоков автомобилей и при необходимости разъясняют водителям систему обслуживания по государственным номерам, предупреждая, что при подъезде к колонке водитель может получить отказ.
3. Кто будет контролировать соблюдение лимитов отпуска топлива и предотвращать повторный заезд одного и того же автомобиля?
Соблюдение лимитов отпуска топлива предусмотрено программным обеспечением АЗС: касса не пробивает выше установленного сетевой организацией объема. Повторный заезд одного и того же автомобиля допустим, но при наличии очереди водителю придется стоять в ней снова.
4. Как будет обеспечиваться безопасность волонтеров и порядок на местах при возникновении конфликтных ситуаций?
Представители правоохранительных органов помогают сотрудникам АЗС следить за соблюдением порядка, чтобы не допускать возникновения конфликтов.
Правовой аспект.
1. Каким нормативным или распорядительным актом установлен временный порядок отпуска топлива?
2. Если порядок вводится решением регионального оперативного штаба, какие правовые основания делают его обязательным для участников рынка и автомобилистов?
Оперштаб Нижегородской области осуществляет свою деятельность в целях реализации мер, предусмотренных Указом Президента РФ от 19 октября 2022 г. № 757.
Решения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (оперативного штаба), принятые в рамках его компетенции в соответствии с Указом, являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими деятельность на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, иными органами, в том числе коллегиальными, организациями, осуществляющими деятельность на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, гражданами, зарегистрированными по месту жительства (месту пребывания) и (или) находящимися на территории соответствующего субъекта Российской Федерации (п. 8 Указа Президента Российской Федерации от 19.10.2022 г. № 757).
3. Где будет опубликован официальный текст решения и разъяснения по порядку его применения?
Протокол штаба не подлежит опубликованию. Вместе с тем, пресс-служба Правительства Нижегородской области информирует о принятых на оперативном штабе решениях путем размещения информации на сайте правительства Нижегородской области (в разделе Новости), а также посредством рассылки информации в СМИ с официальной почты Пресс-службы.
Чет-нечет.
1. Действует ли правило для такси, транспортных компаний, корпоративного транспорта и перевозчиков?
Автомобили организаций, заправляющихся по транспортным талонам, обслуживаются независимо от даты. Как правило, у таксопарков, транспортных компаний и организаций с собственным автопарком существуют договоры с сетевыми поставщиками топлива. Под обслуживание топливных карт служб жизнеобеспечения на АЗС предусмотрен лимит топлива, который не поступает в свободную продажу и не влияет на количество обслуживаемых частных автомобилей. Таким образом, возможны ситуации, когда на закрытой АЗС заправляется коммунальная техника, машины дорожных служб, транспортных компаний, служб быстрого реагирования и другие автомобили по топливной карте.
Вместе с тем, если водитель подрабатывает в такси частным образом и заправляется не по топливной карте (банковская карта, наличные средства), для него действует правило четных и нечетных дат.
2. Какие категории транспорта освобождаются от правила и каким образом это будет подтверждаться на АЗС?
Ограничения по государственному номеру автомобиля не распространяются на транзитные автомобили, службы жизнеобеспечения населения (службы правопорядка, скорая помощь, коммунальная техника, пожарные автомобили, предприятия оборонно-промышленного комплекса, компании, обеспечивающие доставку продуктов питания и первой необходимости, техника, обеспечивающая вывоз ТКО).
Инвалиды.
1. Как на АЗС будет обеспечиваться право инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и сопровождающих их лиц на внеочередное обслуживание?
Право проезда к колонкам на АЗС без очередей для отдельных категорий потребителей, включая инвалидов I и II групп, а также перевозящих детей-инвалидов, предусмотрено Указом Президента РФ от 2 октября 1992 года № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов». Чтобы избежать конфликта, необходимо спокойно сообщить о праве на внеочередное обслуживание и при необходимости показать подтверждающие бумаги. Спорить с другими водителями в очереди не стоит — лучше контактировать напрямую с сотрудниками заправки либо работающими на АЗС волонтерами.
АЗС.
1. Распространяется ли порядок на АЗС под брендами Teboil, ОПТИ и ОПТИ 24 (партнерские, дочерние и франчайзинговые станции крупных сетей)?
На сегодняшний день в системе участвуют АЗС сетей Лукойл, Газпромнефть и Татнефть. Вопрос о присоединении других АЗС будет рассматриваться в дальнейшем.