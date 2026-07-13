СМИ узнали, кем был человек в маске на похоронах Али Хаменеи

На скорбящем мужчине, который сидел в первом ряду и помогал проводить заупокойную молитву за убитого верховного лидера и членов семьи Хаменеи, была бейсболка и черная маска, закрывавшая его лицо. Об этом пишет индийская газета The Times of India.
Изначально в иранских социальных сетях высказывались предположения, что человеком в маске мог быть нынешний верховный лидер Моджтаба Хаменеи. Он не появлялся на публике и не публиковал голосовых сообщений с 28 февраля — момента американо-израильского удара по резиденции Али Хаменеи в Тегеране, когда Моджтаба был серьезно ранен, а его отец погиб.
Однако оказалось, что мужчина, чье закрытое лицо привлекло всеобщее внимание во время похорон, — Мохаммад Джавад Хаменеи. Он является сыном старшего сына Али Хаменеи, Мостафы Хаменеи, и старшим внуком покойного лидера.
На церемонии прощания Мохаммад Джавад был в маске, потому что тоже получил тяжелые ранения и сильные ожоги лица в результате взрыва в резиденции своего деда 28 февраля.