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СМИ узнали, кем был человек в маске на похоронах Али Хаменеи

На похоронах верховного лидера Ирана Али Хаменеи присутствовал мужчина в маске. СМИ распространили фотографии, на которых видно, что он помогает переносить один из четырех гробов членов семьи Хаменеи — предположительно, гроб внучки погибшего рахбара.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На скорбящем мужчине, который сидел в первом ряду и помогал проводить заупокойную молитву за убитого верховного лидера и членов семьи Хаменеи, была бейсболка и черная маска, закрывавшая его лицо. Об этом пишет индийская газета The Times of India.

Изначально в иранских социальных сетях высказывались предположения, что человеком в маске мог быть нынешний верховный лидер Моджтаба Хаменеи. Он не появлялся на публике и не публиковал голосовых сообщений с 28 февраля момента американо-израильского удара по резиденции Али Хаменеи в Тегеране, когда Моджтаба был серьезно ранен, а его отец погиб.

Однако оказалось, что мужчина, чье закрытое лицо привлекло всеобщее внимание во время похорон, Мохаммад Джавад Хаменеи. Он является сыном старшего сына Али Хаменеи, Мостафы Хаменеи, и старшим внуком покойного лидера.

На церемонии прощания Мохаммад Джавад был в маске, потому что тоже получил тяжелые ранения и сильные ожоги лица в результате взрыва в резиденции своего деда 28 февраля.

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Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимал ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий и был убит на рабочем месте во время израильских ударов 28 февраля 2026 года: собрали главное из его биографии.
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