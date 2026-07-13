В Ярославской области отремонтируют дорогу Тамарово — Чебаково

«Эта дорога давно нуждалась в обновлении, и в этом году мы наконец приступаем к ее полноценному ремонту. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы», — отметил заместитель председателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко.