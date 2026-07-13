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В Ярославской области отремонтируют дорогу Тамарово — Чебаково

Протяженность обновляемого объекта составит 1,7 километра.

Источник: Национальные проекты России

Дорогу от деревни Тамарово до станции Чебаково отремонтируют в этом году в Тутаевском округе Ярославской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«Эта дорога давно нуждалась в обновлении, и в этом году мы наконец приступаем к ее полноценному ремонту. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы», — отметил заместитель председателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко.

Протяженность обновляемого объекта составит 1,7 км. Специалисты уложат два слоя нового асфальтобетонного покрытия, отремонтируют водопропускные трубы и укрепят обочины. Также установят дорожные знаки, нанесут разметку, восстановят остановочные площадки, павильоны и тротуары.

Всего в этом году в Ярославской области планируют отремонтировать около 400 км дорог. За предыдущие несколько лет было обновлено более 2 тыс. км.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.