Студенты-сироты получат полное гособеспечение за обучение в Петербурге

Теперь неважно, кто является учредителем колледжа, техникума или вуза — город, федерация или частная организация. Главное, чтобы обучение оплачивалось из городского бюджета. Раньше такие меры поддержки действовали только для тех, кто учился в учреждениях, подведомственных Петербургу.