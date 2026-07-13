С начала года в Калининградскую область ввезли более 1,5 тысяч тонн свежих ягод из других стран

Всего с 1 января ввезли 1560 тонн свежих ягод. Из Сербии импортировали 467 тонн клубники, 795 тонн черешни, 128 тонн вишни, а также 900 килограммов ежевики и 400 килограммов малины. Из Турции в регион поступило 46 тонн черешни и 35 тонн клубники. Кроме того, с начала года в Калининградскую область ввезли 91 тонну голубики из Аргентины, Марокко, Сербии, Турции, Перу и Чили.