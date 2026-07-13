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Путин рассказал, в чем сила россиян

Путин заявил, что сила россиян в том, что они всегда преодолевают все трудности.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сила россиян в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и страхи, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в понедельник приехал в Национальный центр «Россия» на форум Народного фронта «Все для Победы!».

«Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи, и это делает нас сильнее. И мы именно поэтому, безусловно, всегда идем и будем идти только вперед», — сказал лидер российского государства во время встречи с активистами Народного фронта.