Путин рассказал, в чем сила россиян

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сила россиян в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и страхи, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник приехал в Национальный центр «Россия» на форум Народного фронта «Все для Победы!».
«Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи, и это делает нас сильнее. И мы именно поэтому, безусловно, всегда идем и будем идти только вперед», — сказал лидер российского государства во время встречи с активистами Народного фронта.