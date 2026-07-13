Путин рассказал, в чем сила россиян

«Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи, и это делает нас сильнее. И мы именно поэтому, безусловно, всегда идем и будем идти только вперед», — сказал лидер российского государства во время встречи с активистами Народного фронта.