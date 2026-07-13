Власти Воронежа хотят провести фестиваль «Город-сад» 5 и 6 сентября за 15 млн

В техническую часть входит монтаж сцены размером не менее 7,2 м на 6 м с арочной крышей, установка павильонов (всего не менее 12), устройство деревянных настилов общей протяженностью 50 метров, обеспечение навигации с десятью информационными тумбами и организация точек подключения к электричеству и водоснабжению. В информационное сопровождение входит ведение соцсетей с даты подписания контракта и еще неделю после мероприятия — не менее 80 публикаций.