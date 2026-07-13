Свыше 19 тыс. человек посетили бесплатные кружки в парках Москвы за полгода

В этом году в проекте участвуют более 35 педагогов и мастеров, а площадками стали Измайловский и Таганский парки, сад им. Н. Э. Баумана и другие места отдыха. Для записи на занятия нужно зайти на сайт спецпроекта и выбрать удобное время.