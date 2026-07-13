Свыше 19 тыс. человек посетили бесплатные кружки в парках Москвы за полгода

Бесплатные кружки в парках Москвы за полгода посетили более 19 тыс. человек, итоги работы проекта «Досуг в парках» подвел столичный департамент культуры. Программа мероприятий способствует реализации задач национального проекта «Молодёжь и дети».
«С начала 2026 года бесплатные кружки в наших парках посетили более 19 тысяч человек. За это время состоялось свыше 2,7 тысячи занятий, а для детей и взрослых работают 84 кружковые группы — от творчества, танцев и спорта до инженерно-технических и цифровых направлений», — рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.
Проект «Досуг в парках» помогает жителям находить новые увлечения в разных направлениях. Так, наиболее востребованным стало декоративно-прикладное творчество — эти занятия посетили 4627 раз. Затем идет оздоровительное направление (3836 посещений) и театрально-хореографическое (359). Также популярными стали просветительские, музыкальные, художественные и инженерно-технические кружки.
В этом году в проекте участвуют более 35 педагогов и мастеров, а площадками стали Измайловский и Таганский парки, сад им. Н. Э. Баумана и другие места отдыха. Для записи на занятия нужно зайти на сайт спецпроекта и выбрать удобное время.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.