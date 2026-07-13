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Путин вручил премию охранникам атакованного общежития в Старобельске

РИА Новости: Путин наградил охранников атакованного общежития в Старобельске.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил специальную премию «Все для Победы!» охранникам общежития колледжа в Старобельске, передает корреспондент РИА Новости.

Глава государства в понедельник приехал в Национальный центр «Россия», где проходит форум Народного фронта «Все для Победы!».

На форуме Путин вручил специальную премию — кубок «Все для Победы!» охранникам атакованного ВСУ общежития колледжа в Старобельске Анатолию Васильченко и Виктору Тараскину.

В ночь атаки в здании общежития находились 86 студентов в возрасте от 16 до 22 лет. В результате атаки 21 студент погиб, ранены и пострадали более 60 человек.

Охранники Васильченко и Тараскин до последнего не покидали территорию обстреливаемого общежития. Под непрекращающимися обстрелами они открыли все ворота, указывали ребятам безопасные пути отхода, помогали выбраться на улицу. Двух девушек с ранеными ногами мужчины вынесли на руках, еще одну девушку извлекли из-под завала. Всего мужчинам удалось спасти около 30 человек. После эвакуации всех студентов охранники разбирали завалы и встречали прибывших сотрудников МЧС. Ушли с территории только тогда, когда МЧС обязали всех покинуть общежитие, и остались ждать новостей за воротами.

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