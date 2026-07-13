КСП: депутаты Волгоградской облдумы потратили сверх «плана» 100 миллионов

Штатная численность аппарата думы составила 139 человек. В их числе 119 сотрудников, которые пользуются особыми преференциями госслужащих, и 16 человек — обычные сотрудники. Ряды последних за минувший год несколько уменьшились за счет перевода 5 ставок в разряд государственных служащих. Вакантными остаются 14 должностей.