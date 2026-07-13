На Дону за неделю потушили 96 техногенных пожаров

За минувшие 7 дней донские огнеборцы ликвидировали 96 техногенных пожаров. К сожалению, в огне погиб один человек. Кроме того, спасатели выезжали на 131 возгорание сухой травы и 84 случая горения мусора. Еще 5 пожаров произошло на землях лесного фонда.24 раза экипажи МЧС помогали деблокировать пострадавших в дорожных авариях, в результате чего удалось спасти 6 человек.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше