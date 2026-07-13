Семьи участников СВО побывали на шоу «Джигитовка для СВОих» в «Станице Вольной»

В рамках проекта «Сила спорта СВОим» примерно на 40 площадках региона предоставляются бесплатные часы занятий для бойцов и их супруг (ов) по различным видам спорта — от падел‑тенниса и бокса до муай‑тая и киберспорта. Дети участников СВО также занимаются в бесплатных спортивных группах частных клубов. Напомним, что с 2025 года в России действует государственная программа «Спорт России», направленная на развитие физкультуры и массового спорта, расширение инфраструктуры и создание возможностей для ресоциализации ветеранов СВО через спорт.