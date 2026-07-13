Семьи участников СВО побывали на шоу «Джигитовка для СВОих» в «Станице Вольной»

11 июля конный клуб «Станица Вольная» принял гостей — семьи участников специальной военной операции. Для них было подготовлено шоу «Джигитовка для СВОих», включавшее показательные выступления и мастер‑классы по джигитовке. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Мероприятие прошло при поддержке министерства спорта Нижегородской области, проектного офиса Центра управления и развития спорта региона, нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества», Координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей и Нижегородского Дома народного единства.
Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло подчеркнул, что клуб участвует в единой экосистеме «СВОй спорт» и реализует проекты, направленные на поддержку участников СВО и их семей, в том числе «Сила спорта СВОим». По его словам, клуб регулярно проводит мероприятия для семей бойцов, а дети из таких семей имеют возможность бесплатно заниматься в секциях конного спорта.
Руководитель нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова отметила, что джигитовка не только зрелищна, но и помогает ветеранам и их родственникам почувствовать силу духа и мастерство, отвлечься от тревог и получить новые впечатления. В завершение мастер‑класса желающие могли записаться на бесплатные занятия по джигитовке и продолжить обучение в клубе.
Заместитель генерального директора Дома народного единства и руководитель координационного центра Татьяна Дружинина сообщила, что центр ведёт системную работу по поддержке семей бойцов: помимо правовой и бытовой помощи организуются культурные и спортивные мероприятия, позволяющие близким бойцов отдохнуть и зарядиться позитивными эмоциями. По её словам, знакомство с культурой казачества и конным спортом укрепляет моральную поддержку тех, кто находится на передовой.
Конный клуб «Станица Вольная» ведёт набор детей в команду по джигитовке: занятия включают основы верховой езды и элементы трюковой езды, направлены на развитие ловкости, координации, дисциплины и уверенности в себе. Команда участвует в съёмках фильмов и показательных выступлениях по всей стране, а занятия для детей‑героев проходят бесплатно; набор открыт для детей с 10 лет, количество мест ограничено. Подробности по телефону клуба: +7 904 914 04 40.
В рамках проекта «Сила спорта СВОим» примерно на 40 площадках региона предоставляются бесплатные часы занятий для бойцов и их супруг (ов) по различным видам спорта — от падел‑тенниса и бокса до муай‑тая и киберспорта. Дети участников СВО также занимаются в бесплатных спортивных группах частных клубов. Напомним, что с 2025 года в России действует государственная программа «Спорт России», направленная на развитие физкультуры и массового спорта, расширение инфраструктуры и создание возможностей для ресоциализации ветеранов СВО через спорт.