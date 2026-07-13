На работу хожу пешком: глава Воронежской областной Думы прокомментировал ситуацию с топливом

13 июля председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов во время пресс-конференции в Доме журналистов прокомментировал непростую ситуацию с топливом в нашем регионе.
— Я на работу хожу пешком, домой возвращаюсь тоже пешком, — заявил главный парламентарий региона.
По словам Матузова, все выезды в муниципалитеты депутаты временно прекратили. Исключение делают в случае острой необходимости.
Как заявил глава регионального парламента, с точки зрения предстоящей уборочной кампании ситуация в Воронежской области некритичная:
— Производители сельхозтоваров обеспечены ГСМ на предстоящий период.
Как добавил Юрий Матузов, к сожалению, в регионе есть некоторые кампании, которые ведут, мягко говоря, не совсем правильную работу, завышая цены на топливо.
— Но правоохранители и ФАС не оставят не один подобный эпизод без внимания, — заверил руководитель региональной Думы.
Также Юрий Матузов призвал тех, кто будет баллотироваться в новый созыв ГосДумы на предстоящих в сентябре текущего года выборах, не использовать тему бензина в своей кампании.
Депутат призвал не сеять панику, а искать выходы из сложившейся ситуации:
— Я думаю, что в ближайшее время мы разработаем пути решения.