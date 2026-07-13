Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В области учредили почётный диплом губернатора за достижения молодёжи в сфере образования

Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Беспрозванных 9 июля.

В Калининградской области учредили почётный диплом губернатора «За высокие достижения детей и молодёжи в сфере образования и воспитания». Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Беспрозванных 9 июля.

Дипломом награждаются граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства:

победители и призёры всероссийских и международных олимпиад и иных конкурсов и мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных способностей, интереса к научно-исследовательской, инженерно-технической, изобретательской деятельности, профессионального мастерства, а также на пропаганду научных знаний, обучающиеся в образовательных организациях на территории Калининградской области, в возрасте до 23 включительно;

выпускники текущего года расположенных на территории Калининградской области общеобразовательных организаций, получившие высший балл (100) по результатам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, в возрасте до 18 лет включительно;

работники образовательных организаций, подготовившие указанных выше обучающихся.

Почётный диплом вручает губернатор или — по его поручению — члены областного правительства, руководители исполнительных органов области и их заместители.