В области учредили почётный диплом губернатора за достижения молодёжи в сфере образования

В Калининградской области учредили почётный диплом губернатора «За высокие достижения детей и молодёжи в сфере образования и воспитания». Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Беспрозванных 9 июля.
Дипломом награждаются граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства:
победители и призёры всероссийских и международных олимпиад и иных конкурсов и мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных способностей, интереса к научно-исследовательской, инженерно-технической, изобретательской деятельности, профессионального мастерства, а также на пропаганду научных знаний, обучающиеся в образовательных организациях на территории Калининградской области, в возрасте до 23 включительно;
выпускники текущего года расположенных на территории Калининградской области общеобразовательных организаций, получившие высший балл (100) по результатам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, в возрасте до 18 лет включительно;
работники образовательных организаций, подготовившие указанных выше обучающихся.
Почётный диплом вручает губернатор или — по его поручению — члены областного правительства, руководители исполнительных органов области и их заместители.