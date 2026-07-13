В области учредили почётный диплом губернатора за достижения молодёжи в сфере образования

победители и призёры всероссийских и международных олимпиад и иных конкурсов и мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных способностей, интереса к научно-исследовательской, инженерно-технической, изобретательской деятельности, профессионального мастерства, а также на пропаганду научных знаний, обучающиеся в образовательных организациях на территории Калининградской области, в возрасте до 23 включительно;