В Курской области выросло число ударов ВСУ по заправкам

Как сообщал «Ъ-Черноземье», на прошлой неделе при атаке ВСУ на автозаправочную станцию в Октябрьском районе Курской области пострадали три человека — 41-летний мужчина, двухлетний ребенок и его 40-летняя беременная мать. У пострадавших диагностировали осколочные ранения. На АЗС серьезных повреждений не обнаружили.