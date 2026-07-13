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Водооткачивающая техника вышла на улицы Воронежа для борьбы с подтоплениями

Вода скопилась в низинах и других участках со сложным рельефом из-за утреннего ливня.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже продолжают устранять последствия сильного дождя в понедельник, 13 июля. Из-за обильных осадков в низинах и других участках со сложным рельефом образовались подтопления. Об этом сообщили в городской администрации.

Водооткачивающая техника работает на улице Центральной, в переулках Димитрова, Волочаевском и Новом. В скором времени машины прибудут на улицы Малышевскую и Сельскую.

Кроме того, районные комбинаты благоустройства ведут очистку решёток ливнеприёмников от песка, веток и листвы, а также мусора, которые приносит потоком.

В мэрии также напомнили, что специалистами систематически выполняется промывка сетей ливневой канализации.

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