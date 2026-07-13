В Новодвинске Архангельской области благоустроят парк культуры и отдыха

На территории парка планируют создать многофункциональное пространство для жителей всех возрастов. Там обустроят места со скамейками, прогулочные маршруты, детскую и спортивную площадки. На объекте уже приступили к монтажу бордюров и укладке плиточных покрытий. Кроме того, специалисты готовят основания под детскую и спортивную площадки, налаживают сети уличного освещения.