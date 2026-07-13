В Новодвинске Архангельской области благоустроят парк культуры и отдыха

Городской парк культуры и отдыха в Новодвинске благоустроят в этом году, сообщили в Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области. Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
На территории парка планируют создать многофункциональное пространство для жителей всех возрастов. Там обустроят места со скамейками, прогулочные маршруты, детскую и спортивную площадки. На объекте уже приступили к монтажу бордюров и укладке плиточных покрытий. Кроме того, специалисты готовят основания под детскую и спортивную площадки, налаживают сети уличного освещения.
«Малые архитектурные формы для парка заказаны. Техническая готовность объекта оценивается в 25%. Работы выполняются без отставания от плана-графика», — сообщил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий Поташев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.