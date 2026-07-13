Путин наградил семью бойца СВО Пожярскене, собиравшую помощь бойцам

Школьники Илья и Сергей также участвуют в сборах: Илья направил 7 000 рублей, полученные за победу в районном конкурсе на лучший слоган о селе, на оборудование для бойцов, а также передал более 5 000 рублей личных накоплений на памятник на Поклонной горе. Братья организовывали сбор телефонов для связистов, материалов для брянского направления и средств на тепловую пушку для пострадавших в Дагестане.