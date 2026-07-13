Путин вручил премию «Все для Победы!» спасшему более 20 человек в Дагестане

После просмотра записей с уличных камер выяснилось, что Шамиль вытащил из воды 23 человека. После этого он исчез. Три дня родные искали его по всей республике. Нашли в Махачкале, в 18 километрах от дома. Он смутно помнил, что произошло. Сказал только одно: двигался туда, где людям требовалась помощь.