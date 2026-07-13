Путин вручил премию «Все для Победы!» спасшему более 20 человек в Дагестане

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил премию «Все для Победы!» 19-летнему Шамилю Устарбекову, спасшему более 20 человек во время паводков в Дагестане, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в понедельник приехал в Национальный центр «Россия», где проходит форум Народного фронта «Все для Победы!». На форуме Путин вручил специальную премию — кубок «Все для Победы!» — 19-летнему Шамилю Устарбекову из Каспийска.
Молодой человек с расстройством аутистического спектра в марте 2026 года во время мощнейшего за 100 лет наводнения в Дагестане вышел на улицу за хлебом. Услышав крики о помощи, бросился к затопленному переходу над городским каналом, где стремительный поток сбивал людей с ног.
Не имея ни страховки, ни снаряжения, он привязал веревку к ноге, чтобы течение не унесло его, и вошел в ледяную воду. Первой спас семилетнюю девочку, которую уносило течением. Вернул ее матери — и снова пошел в воду.
После просмотра записей с уличных камер выяснилось, что Шамиль вытащил из воды 23 человека. После этого он исчез. Три дня родные искали его по всей республике. Нашли в Махачкале, в 18 километрах от дома. Он смутно помнил, что произошло. Сказал только одно: двигался туда, где людям требовалась помощь.