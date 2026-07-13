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Экс-участковый в Красноярском крае получил 6 лет за обман вдовы бойца СВО

В пользу вдовы взыскано 2 миллиона рублей.

Экс-участковый из Козульки получил 6 лет колонии за мошенничество с выплатами вдове участника СВО. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Осенью 2024 года 26-летняя жительница Козульского района, потерявшая мужа на СВО, обратилась за помощью к местному участковому, которому доверяла с детства. Он помогал ей оформлять государственные выплаты, но предупредил: за помощь ему понадобится «занять» 1,5 миллиона рублей, которые он обязательно вернёт.

Когда на счёт вдовы поступили 5 миллионов, участковый уговорил её снять 3 миллиона наличными. Помогла его знакомая — руководитель банковского офиса, которая обеспечила выдачу денег. В итоге женщина отдала сначала 1,5 миллиона, а затем ещё 500 тысяч рублей. Расписки и возврата она не дождалась.

Также выяснилось, что бывший участковый, сотрудница банка и ещё одна местная жительница пытались заработать на будущих выплатах: они нашли мужчину, готового заключить контракт, убедили его оформить фиктивный брак, чтобы в случае его гибели получить деньги. План провалился, так как боец выжил.

Суд приговорил экс-участкового к 6 годам колонии общего режима. Его сообщница из банка получила 5 лет условно и штраф 100 тысяч рублей. Третья соучастница — 4 года условно. В пользу вдовы взыскано 2 миллиона рублей.

Ранее мы сообщали, что четырёх чиновниц осудят за мошенничество с соцуслугами в Красноярском крае.