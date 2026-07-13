Экс-участковый в Красноярском крае получил 6 лет за обман вдовы бойца СВО

Когда на счёт вдовы поступили 5 миллионов, участковый уговорил её снять 3 миллиона наличными. Помогла его знакомая — руководитель банковского офиса, которая обеспечила выдачу денег. В итоге женщина отдала сначала 1,5 миллиона, а затем ещё 500 тысяч рублей. Расписки и возврата она не дождалась.