Стоматолог рассказал о сигналах к смене зубной пасты

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Отбеливающие пасты следует применять только курсами, так как их абразивные частицы могут повредить эмаль при постоянном применении, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Андрей Лавров.
«Отбеливающие пасты рекомендуется применять курсами — два-три раза в неделю, но не ежедневно. Абразивные компоненты механически повреждают эмаль», — сказал Лавров «Газете.Ru».
По словам стоматолога, отбеливающие пасты содержат абразивные частицы и перекись водорода, которые при постоянном применении истончают эмаль и повышают чувствительность зубов.
Кроме того, специалист отметил, что пасты с антисептиками — триклозан, хлоргексидин — при длительном применении нарушают баланс микрофлоры, а бактерии могут адаптироваться к ним, поэтому их назначают курсами на две-четыре недели. Пасты для чувствительных зубов без выяснения причины могут замаскировать кариес или пародонтит, предупредил Лавров.
«Обычная гигиеническая паста с фтором и умеренной абразивностью не требует замены, если она не вызывает дискомфорта. Специализированные составы живут по другим законам. Главный ориентир — не лозунг “меняйте каждые три месяца”, а состояние ваших зубов», — подчеркнул врач.
Сигналами к смене пасты могут быть изменения в полости рта: кровоточивость, повышенная чувствительность, сухость или аллергия, пояснил Лавров. При выборе пасты он советует обращать внимание на индекс абразивности RDA: для ежедневного использования подходят пасты с показателем 50−100, для чувствительных зубов — 20−50, отметил стоматолог. Фториды укрепляют эмаль, но их избыток может привести к флюорозу, а кальций и гидроксиапатит способствуют реминерализации, заключил специалист.