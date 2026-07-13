Стоматолог рассказал о сигналах к смене зубной пасты

Сигналами к смене пасты могут быть изменения в полости рта: кровоточивость, повышенная чувствительность, сухость или аллергия, пояснил Лавров. При выборе пасты он советует обращать внимание на индекс абразивности RDA: для ежедневного использования подходят пасты с показателем 50−100, для чувствительных зубов — 20−50, отметил стоматолог. Фториды укрепляют эмаль, но их избыток может привести к флюорозу, а кальций и гидроксиапатит способствуют реминерализации, заключил специалист.