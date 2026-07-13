На «Царских днях» в Екатеринбурге ожидают десятки тысяч людей

Кульминацией станет крестный ход в ночь с 16 на 17 июля от Храма-Памятника на Крови до Ганиной Ямы. Он начнется с ночного богослужения у Храма-на-крови 16 июля в 23:30. После окончания службы начнется крестный ход до мужского монастыря на Ганиной яме дистанцией более 20 км. Путь составит ориентировочно пять часов. Участников будут сопровождать машины скорой помощи и полиция. Максим Миняйло пообещал, что в нем примут участие десятки тысяч паломников. В прошлом году ночное богослужение и шествие посетили примерно 25 тыс. человек.