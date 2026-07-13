Отпуск бензина в канистры разрешили в Пышме из-за паводка

В поселке Пышма, который сейчас страдает от обильного паводка, на АЗС разрешили отпускать бензин в канистры. Об этом сообщил глава муниципалитета Станислав Фоминых в своих соцсетях.
«Проведены переговоры с АЗС, и компания “Газпром” разрешила отпуск бензина в канистры для бытовых целей — в частности, для заправки мотопомп, пил и другой техники, задействованной в аварийно‑восстановительных работах. Ждем ответ и от руководства “Лукойла”. Это существенно поможет в оперативной ликвидации последствий подтопления», — говорится в его посте.
По его словам, в Пульниково, Катараче и Холкиной обстановка остается стабильной. На место выезжал подрядчик, который вместе с профильными службами определил первоочередные меры по восстановлению гидротехнических объектов. Ремонт плотин планируется начать с Катарача после согласования технических и организационных вопросов.
Уровень воды в реке Юрмыч снижается, в то время как в Пышме он незначительно повысился. В зоне подтопления в Пышме находятся 123 дома и 59 огородов. Специалисты обновляют списки проживающих, чтобы адресная помощь была оказана каждой семье. Для пострадавших организовано временное размещение: в кафе «Арго» проживают семь человек, которые получают полноценное питание. Параллельно ускоренно прорабатывается механизм выплат из местного бюджета. «Важно отметить, что речь идет не о возмещении ущерба, а о срочной поддержке людей в сложной ситуации», — уточнил Станислав Фоминых.
Власти формируют комиссию для оценки ущерба, причиненного стихией, что позволит организовать дальнейшую работу по восстановлению имущества. Особое внимание уделяют населенным пунктам с нарушенным транспортным сообщением. Например, Кочевка остается изолированной от основной дорожной сети. Однако дефицит жизненно важных товаров не допускается: необходимая провизия доставляется в населенный пункт на тракторе.
В Пышминскую ЦРБ уже поступила вакцина против гепатита А, ожидается поставка вакцин от брюшного тифа и дизентерии. Часть препаратов будет направлена в фельдшерско-акушерские пункты, а в Пышме участковые службы проведут подворовый обход, чтобы своевременно информировать жителей и минимизировать угрозы.