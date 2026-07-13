Отпуск бензина в канистры разрешили в Пышме из-за паводка

Уровень воды в реке Юрмыч снижается, в то время как в Пышме он незначительно повысился. В зоне подтопления в Пышме находятся 123 дома и 59 огородов. Специалисты обновляют списки проживающих, чтобы адресная помощь была оказана каждой семье. Для пострадавших организовано временное размещение: в кафе «Арго» проживают семь человек, которые получают полноценное питание. Параллельно ускоренно прорабатывается механизм выплат из местного бюджета. «Важно отметить, что речь идет не о возмещении ущерба, а о срочной поддержке людей в сложной ситуации», — уточнил Станислав Фоминых.