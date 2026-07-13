Более 30 тысяч зрителей посетили музыкальный фестиваль «Зарядье» в Москве

IV Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» прошел в столице с 6 июня по 5 июля в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья». Мероприятие посетили более 30 тысяч зрителей, сообщил руководитель городского департамента культуры Алексей Фурсин.
«Фестиваль традиционно стал одним из крупнейших летних событий культурной жизни Москвы. В его программу вошли более 40 программ симфонической и камерной музыки, оперные постановки, джазовые и этноконцерты», — сказал он.
На сценах зала «Зарядье» перед зрителями выступили свыше 100 артистов и музыкальных коллективов. Среди них — Валерий Гергиев, Ильдар Абдразаков, Вадим Репин и многие другие. За время фестиваля прозвучало более 150 произведений разных эпох и жанров. На мероприятии также состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». К спектаклю присоединились молодые солисты, участвующие в программе OperaCall.
Отдельное место в программе заняли специальные проекты, приуроченные к государственным и памятным датам. Хор Московского Данилова монастыря представил программу ко Дню России. А в День памяти и скорби, 22 июня, для гостей фестиваля исполнили «Реквием» Джузеппе Верди.
По традиции завершением мероприятия стал двухдневный музыкальный марафон. Во время него прозвучал знаменитый цикл «Времена года» Вивальди и Торжественная месса Людвига ван Бетховена, а также прошли два детских концерта — «Музыкальная экскурсия по Москве» и «Бременские музыканты».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.