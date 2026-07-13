Более 30 тысяч зрителей посетили музыкальный фестиваль «Зарядье» в Москве

На сценах зала «Зарядье» перед зрителями выступили свыше 100 артистов и музыкальных коллективов. Среди них — Валерий Гергиев, Ильдар Абдразаков, Вадим Репин и многие другие. За время фестиваля прозвучало более 150 произведений разных эпох и жанров. На мероприятии также состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». К спектаклю присоединились молодые солисты, участвующие в программе OperaCall.