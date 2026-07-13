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МВД дало рекомендации водителям в жару и грозу

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Водителям стоит пить много воды в жару и контролировать свое самочувствие, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Источник: Sputnik.by

В ведомстве обратили внимание на то, что, если водитель почувствовал недомогание или сонливость, стоит остановиться в тени, отдохнуть, умыться прохладной водой.

«Людям с хроническими заболеваниями лучше вовсе отказаться от поездок, при невозможности — взять с собой необходимые лекарства», — говорится в сообщении.

Нельзя оставлять одних детей в салоне авто даже ненадолго. В МВД подчеркнули, что в грозу не стоит парковаться около деревьев, линий электропередачи, слабо закрепленных и конструкций с высокой парусностью. При выезде на открытые участки местности нужно держать руль двумя руками и быть готовым к внезапным боковым порывам, особенно при опережении крупногабаритного транспорта.

Правоохранители рекомендуют во время дождя соблюдать безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал, включить ближний свет фар. Не стоит резко разгоняться, тормозить и совершать лишние маневры.

Пешеходам советуют меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Перед переходом дороги стоит убедиться, что все водители их заметили и успевают остановиться. При ухудшении видимости нужно обозначить себя яркой одеждой, в темное время суток — фликерами.

В МВД добавили, что в непогоду не стоит пользоваться велосипедами и средствами персональной мобильности.