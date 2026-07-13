МВД дало рекомендации водителям в жару и грозу

Нельзя оставлять одних детей в салоне авто даже ненадолго. В МВД подчеркнули, что в грозу не стоит парковаться около деревьев, линий электропередачи, слабо закрепленных и конструкций с высокой парусностью. При выезде на открытые участки местности нужно держать руль двумя руками и быть готовым к внезапным боковым порывам, особенно при опережении крупногабаритного транспорта.